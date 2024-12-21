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فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد لمباراة غزل المحلة في الدوري - أخبار كلمتك

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فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد لمباراة غزل المحلة في الدوري - أخبار كلمتك

فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد لمباراة غزل المحلة في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لخوض مواجهة  غزل المحلة  اليوم السبت، في المباراة المقرر أن يحتضنها ستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

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تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

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مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

ويسعى فريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري لمواصلة الانطلاقة المميزة التي بدأها تحت قيادة مدربه شوقي غريب، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراته السابقة على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

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موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء على إستاد المحلة. 

 

القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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