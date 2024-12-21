الرياضة - 04:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في البنك المركزي عند 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنك مصر إلى 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.98 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في المصرف العربي الدولي فسجل نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بنك كريدي أجريكول نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.