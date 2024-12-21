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الرياضة - 04:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في البنك المركزي عند 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنك مصر إلى 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار يتخطى الـ 50 جنيها
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.98 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في المصرف العربي الدولي فسجل نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بنك كريدي أجريكول نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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