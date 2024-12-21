الرياضة - 04:46 - «بعد كتابته وصيته».. تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - صلاح عبد الله.. حالة من القلق سيطرت على محبي الفنان صلاح عبد الله، بعد تعرضه لوعكة صحية دعته إلى كتابة وصيته خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعله يتصدر التريند، ويتساءل الكثير من متابعيه عن تطورات حالته الصحية.

صلاح عبد الله يكتب وصيته

تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله، أثارت قلق الكثير من متابعيه ومحبيه، خاصة بعد أن كتب أمس الجمعة، وصيته ونشرها عبر حسابه الرسمي على «إكس»، وجاء فيها: «لما مت عملتوا أيه، كان نفسي أشوفكم، بس ما قدرتش أشوف، لأني مُت، والكلام بيني وبينكم، لما مت زعلتوا عليا قد أيه، يوم يومين تلاته بالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم، صدقوني يومين كتير».

وتابع صلاح عبد الله: «تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة.. قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم».

وأضاف: «لو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي».

تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

وعقب هذا، كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطمئنًا جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية:«ببركة دعاكم وبإذن الواحد الأحد، خفيت شوية من البرد اللي عدَّى الحد، أحسن كتير دلوقتي ومركز لأقصى حد، وبالأمارة النهارده السبت، وبعد بكره الحد».

إصابة الفنان صلاح عبد الله بوعكة صحية

وكان صلاح عبد الله، قد أعلن الخميس الماضي، عن إصابته بنزلة برد شديدة، قائلاً: «نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ما عادشي حِملها».

آخر أعمال صلاح عبد الله

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله، كان ظهوره كضيف شرف في مسلسل «تيتا زوزو»، بطولة النجمة إسعاد يونس، الذي عرض من خلال شاشة dmc، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم: ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، تأليف محمد عبد العزيز وشيرين عادل.