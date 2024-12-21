مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:46 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:46 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - سعر الذهب.. يبحث الكثير من الراغبين في شراء الذهب عن سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، خاصًة مع ارتفاع سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، داخل أسواق الصاغة بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويوفر موقع الأسبوع» للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًا لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 24 نحو 4358.5 جنيه للبيع، و4335.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 22 نحو 3999.5 جنيه للبيع، و3973.25 حنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن في مصر نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 18 نحو 3281.5 جنيه للبيع، و3264.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 14 نحو 2563.25جنيهًا للبيع، و2550 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 12 نحو 2204.25 جنيه للبيع، و2192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 9 نحو 1665.75 جنيه للبيع، و1657.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30160 جنيها للبيع، و30000 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب الآن في مصر إلى 2623.8 دولار للبيع، و2622.78 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر

سعر الذهب في مصر بدون المصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 24 نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 22 نحو 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 حنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 18 نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 24 نحو 84.67 الدولار للبيع، و84.23 الدولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 22 نحو 77.62 الدولار للبيع، و77.21 الدولار للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 21 نحو 74.09 الدولار للبيع، و73.70 الدولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 18 نحو 63.51 الدولار للبيع، و73.70 الدولار للشراء.

اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الذهب بالدولار بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر النصف جنيه الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق