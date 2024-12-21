الرياضة - 04:46 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - سعر الذهب.. يبحث الكثير من الراغبين في شراء الذهب عن سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، خاصًة مع ارتفاع سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، داخل أسواق الصاغة بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

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سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 24 نحو 4358.5 جنيه للبيع، و4335.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 22 نحو 3999.5 جنيه للبيع، و3973.25 حنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن في مصر نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 18 نحو 3281.5 جنيه للبيع، و3264.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 14 نحو 2563.25جنيهًا للبيع، و2550 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 12 نحو 2204.25 جنيه للبيع، و2192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب بالمصنعية الآن في مصر عيار 9 نحو 1665.75 جنيه للبيع، و1657.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30160 جنيها للبيع، و30000 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب الآن في مصر إلى 2623.8 دولار للبيع، و2622.78 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر بدون المصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 24 نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 22 نحو 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 حنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بدون بالمصنعية الآن في مصر عيار 18 نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 24 نحو 84.67 الدولار للبيع، و84.23 الدولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 22 نحو 77.62 الدولار للبيع، و77.21 الدولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 21 نحو 74.09 الدولار للبيع، و73.70 الدولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب بالدولار الآن في مصر عيار 18 نحو 63.51 الدولار للبيع، و73.70 الدولار للشراء.