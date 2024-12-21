تراجع جديد فى اسعار الذهب بالأسواق تزامنا مع انخفاض الاونصة عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - حققتأسعار الذهب مستويات جديدة فى السعر العالمى داخل البورصة العالمية اليوم السبت، حيث تراجعت الأونصة بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبدأ المعدن الأصفر فى تسجيل تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وقلص الذهب من خسائره الأسبوعية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أنة خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.96 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2622.91 دولارا للأونصة.



وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 تراجعا أسبوعيا بنحو 1.1 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2645.1 دولارا للأونصة.

تراجع الدولار خلال عامين

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة، الجمعة، عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



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