اول ظهور لطارق صالح بجانب بن دغر - أخبار كلمتك

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي- العميد طارق صالح، اليوم، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى- النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية وما يضطلع به مجلس الشورى في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

كما ناقش اللقاء وضع المؤتمر الشعبي العام والتحديات التي تواجهه، والجهود المبذولة لتجاوزها.

وتطرق اللقاء إلى سير عمل التكتل الوطني ومشروع برنامجه السياسي، الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا بسلسلة اجتماعات احتضنها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المخا.

