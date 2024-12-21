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اول ظهور لطارق صالح بجانب بن دغر - أخبار كلمتك

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اول ظهور لطارق صالح بجانب بن دغر - أخبار كلمتك

اول ظهور لطارق صالح بجانب بن دغر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي- العميد طارق صالح، اليوم، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى- النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية وما يضطلع به مجلس الشورى في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

كما ناقش اللقاء وضع المؤتمر الشعبي العام والتحديات التي تواجهه، والجهود المبذولة لتجاوزها.

وتطرق اللقاء إلى سير عمل التكتل الوطني ومشروع برنامجه السياسي، الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا بسلسلة اجتماعات احتضنها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المخا.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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