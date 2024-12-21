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عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته بهذا الأمر. - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته بهذا الأمر. - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته بهذا الأمر. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - كلمتك: خاص

 


عبر عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بلقائه ضياء الدين بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية

وقال الزبيدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

سررت بلقاء أخي العزيز ضياء الدين بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية، نقاش أخوي، استعرضنا فيه سبل تعزيز الجهود وتنسيق المواقف لإعادة الاستقرار إلى منطقتنا والوقوف في وجه الإرهاب وجرائم القرصنة البحرية التي تهدد بلدان المنطقة بشكل عام.

واكد عيدروس بالقول:
علاقتنا بالأشقاء في جمهورية جيبوتي علاقة أخوية راسخة، فلن ننسى ما قدمته جيبوتي من دعم ومساندة لشعبنا في محنته، فقد استضافت الآلاف من أبناء شعبنا الذين نزحوا منذ اندلاع الحرب.

مختتما تعليقه قائلاً:
تلك المواقف الأخوية الصادقة كانت وستظل محل تقدير وامتنان.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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