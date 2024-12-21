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اليوم، تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك بالأقصر - أخبار كلمتك

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اليوم، تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك بالأقصر - أخبار كلمتك

اليوم، تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك بالأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:55 صباحاً - السبت 21/ديسمبر/2024 - 12:48 ص 12/21/2024 12:48:35 AM

تعامد الشمس على قدس
تعامد الشمس على قدس الأقداس، كلمتك

تحتفل محافظة الأقصر، غدًا السبت، في الـ21 من ديسمبر من كل عام بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس "آمون رع" بمعبد الكرنك التاريخي.

تعامد الشمس على قدس الأقداس "آمون رع" بمعبد الكرنك التاريخي

وتلعب ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك دورًا هامًّا في ارتفاع حجم التدفقات السياحية التي تتزامن مع بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد خاصة أنها تعد ظاهرة فريدة من نوعها في مصر وعلى العالم بأثره.
وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك أحد أهم الأحداث التي تسعى محافظة الأقصر لاستغلالها في تنشيط السياحة والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، حيث تبرز تلك الأحداث لإبراز ريادة وبراعة القدماء المصريين لعلم الفلك في العالم أجمع.

مظاهر تعامد الشمس على قدس الأقداس آمون رع

وتبدأ الظاهرة بشرق الشمس بطريقة متدرجة للتعامد على مقصورة الزورق المقدس وسط المعبد وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوي وهو الأمر الذي كان من خلاله يعرف المصري القديم حساب الأعوام والسنين والأيام وذلك لنبوغه في حسابات الهندسة الدقيقة في دخول الشمس بطريقة معينة إلى داخل مقصورة الزورق المقدس لأمون رع والتي شيدها الملك فيليب أرهيدايوس أخو الإسكندر الأكبر والتي تتعامد على محور الكرنك الرئيسي الممتد من الشرق للغرب مخترقة مداخل الصروح من السادس إلى الأول وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر في توقيت ثابت سنويا لا يتغير والتي تبدأ مع بداية شروق الشمس في تلك اليوم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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