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مصرع وإصابة 16 شخصا جراء حادث تصادم في بوليفيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - لقى 13 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب صغيرة على طريق في جبال الأنديز في بوليفيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

 

حادث تصادم في بوليفيا

 وقال ماركو سيسبيديس، قائد شرطة المرور في لاباز، للصحفيين نقلًا عن "فرانس برس"، إن الحادث وقع على الطريق بين العاصمة وأورورو غرب، وأسفر عن 13 قتيلًا على الأقل و3 جرحى، استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفى.

ووقع الحادث وفقًا للمعلومات الأولية بعد أن فقد سائق الشاحنة السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامها بالحافلة التي تتسع لـ 21 راكبًا. 

 

أخطر الحوادث المرورية في بوليفيا 

 ويُعد الحادث من  أحد أخطر الحوادث المرورية في بوليفيا منذ بداية العام.

وفي تموز الماضي أدّى تصادم بين شاحنة وحافلة على طريق سياحي شهير في جبال الأنديز إلى مقتل 22 شخصًا.

وبحسب البيانات الحكومية، يسقط في بوليفيا حوالي 1400 قتيل سنويًّا بسبب حوادث الطرق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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