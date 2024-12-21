مصرع وإصابة 16 شخصا جراء حادث تصادم في بوليفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - لقى 13 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب صغيرة على طريق في جبال الأنديز في بوليفيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

حادث تصادم في بوليفيا

وقال ماركو سيسبيديس، قائد شرطة المرور في لاباز، للصحفيين نقلًا عن "فرانس برس"، إن الحادث وقع على الطريق بين العاصمة وأورورو غرب، وأسفر عن 13 قتيلًا على الأقل و3 جرحى، استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفى.

ووقع الحادث وفقًا للمعلومات الأولية بعد أن فقد سائق الشاحنة السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامها بالحافلة التي تتسع لـ 21 راكبًا.

أخطر الحوادث المرورية في بوليفيا

ويُعد الحادث من أحد أخطر الحوادث المرورية في بوليفيا منذ بداية العام.

وفي تموز الماضي أدّى تصادم بين شاحنة وحافلة على طريق سياحي شهير في جبال الأنديز إلى مقتل 22 شخصًا.

وبحسب البيانات الحكومية، يسقط في بوليفيا حوالي 1400 قتيل سنويًّا بسبب حوادث الطرق.

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