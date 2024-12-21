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وزير الصحة يتوجه لمحافظة بني سويف لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يتوجه لمحافظة بني سويف لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتوجه لمحافظة بني سويف لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - يتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة بني سويف، وذلك لتفقد بعض المنشآت الصحية بالمحافظة، وحضور المؤتمر العلمي الأول لمديرية الشئون الصحية ببني سويف لأمراض غير السارية، الذي يعقد في قاعة المؤتمرات التابعة لجامعة بني سويف.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تبدأ بعقد اجتماع مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص الوزير على المتابعة الميدانية لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمنشآت الصحية المقرر إنشاءها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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