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معسكر تدريبي لمنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في شرم الشيخ - أخبار كلمتك

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معسكر تدريبي لمنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في شرم الشيخ - أخبار كلمتك

معسكر تدريبي لمنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:15 مساءً -  نظم مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، معسكرًا  لمنسقي الوحدات على مستوى 30 جامعة استمر لمدة ثلاثة أيام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتضمن المعسكر تدريب المنسقين على إدارة تدريبات الشمول المالي وريادة الأعمال، وذلك بحضور ممثلين عن بنك مصر، كما تم التطرق للتنمية المستدامة، وكذلك التدريب على المبادرات الصحية مع الهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي.

 

كما شهد المعسكر تنظيم ورشة عمل عن ميكنة نظام العمل بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وربط كافة الوحدات بشبكة إلكترونية، وسبل الدعم الفني، وكذلك ورشة عمل عن وضع خطة عمل الوحدات، بالإضافة إلى محاضرات عن فنون إدارة المتطوعين.

 

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي أن التدريب هدف إلى رفع قدرات المنسقين، وإكسابهم خبرات جديدة في إدارة الأنشطة التوعوية لتحسين مستوى أداء الوحدات على مستوى الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات  تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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