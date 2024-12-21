الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الذهب بالدولار بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - يأتي سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، ضمن الكلمات الأكثر بحثا من قبل المهتمين بشراء وبيع الذهب، حيث شهد سعر الذهب بالدولار ارتفاعا بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

يصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4308.5 جنيه، بينما سجل سعره بالدولار 84.67 دولار.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3949.5 جنيها، بينما وصل سعره بالدولار إلى 77.62 دولار.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3770 جنيها، بينما وصل سعره بالدولار إلى 74.09 دولار.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3231.5 جنيه، أي ما يعادل 63.51 دولار.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 يصل إلى 2513.25 جنيها، وسجل سعره بالدولار نحو 49.39 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم يسجل نحو 2154.25 جنيها، بينما حقق سعره بالدولار نحو 42.34 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم يسجل نحو 1615.75 جنيها، بينما حقق سعره بالدولار نحو 31.75 دولار.

سعر أوقية الذهب

وجاء سعر أوقية الذهب اليوم 133507.37 جنيه، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2623.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 30160 جنيها، بينما حقق سعره بالدولار نحو 592.73 دولار.