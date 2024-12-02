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الرياضة - 10:07 - موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:07 - موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 وموعد عقدها لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء في عقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس الحكومية، من يوم السبت 11 يناير وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 لطلاب صفوف النقل

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمتميزة والخاصة «لغات - عربي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

على أن يتم عقد امتحانات الترم الأول 2024-2025 لطلاب الصف الأول الثانوي بالفترة الأول، وعقد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الثاني الثانوي بالفترة الثانية، ويتم تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025 حتي يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

على أن يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

موعد إجازة نصف العام 2024-2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2024-2025، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر الإجازة للطلاب حتى يوم الخمس الموافق 6 فبراير، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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