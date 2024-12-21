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الشتاء بدأ رسميا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الشتاء بدأ رسميا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الشتاء بدأ رسميا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، لافتة إلى استمرار الأجواء الباردة على جميع محافظات مصر، تزامنًا مع أول أيام فصل الشتاء.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد في وقت النهار.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي وقت الليل، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، مشيرة إلى وجود شبورة مائية صباحًا تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

طقس اليوم

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن حالة الرياح، فذكرت الأرصاد الجوية أن هناك وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أما بالنسبة لـ البحر المتوسط فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة الطقس في البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 21 16
بورسعيد 21 17
الإسماعيلية 21 8
السويس 20 9
العريش 21 7
رفح 20 8
رأس سدر 22 10
نخل 18 3
كاترين 15 1
الطور 22 10
طابا 19 9
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 19 9
رأس غارب 24 13
الغردقة 25 13
سفاجا 24 14
الأقصر 23 11
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 9
أبو سمبل 23 12

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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