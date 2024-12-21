أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

حكايات الكتاب الأول.. ناشرون وكتاب يروون تجارب وخبرات مهمة في صالون روايات مصرية للجيب - أخبار كلمتك

حكايات الكتاب الأول.. ناشرون وكتاب يروون تجارب وخبرات مهمة في صالون روايات مصرية للجيب - أخبار كلمتك

1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة 2 أمس - أخبار كلمتك

1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة 2 أمس - أخبار كلمتك

أمسية الأدب الكوري تستعرض عوامل التحول من المحلية إلى العالمية - أخبار كلمتك

أمسية الأدب الكوري تستعرض عوامل التحول من المحلية إلى العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل قسم بالإسكندرية بسبب التعذيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل قسم بالإسكندرية بسبب التعذيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - ضوابط التقديم في خدمة الحجاج 2025 للنساء - أخبار كلمتك

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 17% إلى 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 17% إلى 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ماذا يحدث بحركة مؤشر الذهب عالميا؟، الأونصة وصلت لهذا السعر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ماذا يحدث بحركة مؤشر الذهب عالميا؟، الأونصة وصلت لهذا السعر - أخبار كلمتك

ماذا يحدث بحركة مؤشر الذهب عالميا؟، الأونصة وصلت لهذا السعر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - مؤشر الذهب عالميا، استطاع مؤشر الذهب  بحركة التداولات العالمية، أن يحافظ على استقراره عند المستوى 2623 دولارا للأونصة الواحدة، رغم ارتفاع مؤشر الدولار بالتداولات عالميا، وذلك بالتزامن مع قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بنهاية الأسبوع الماضي. 

اقرأ التالى: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

حركة مؤشر الذهب بالتداولات 
حركة مؤشر الذهب بالتداولات 

حركة المؤشرات عالميا 

 ارتفع مؤشر الدولار 0.56%، وهو يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع بالتزامن مع قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي. 

 

التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي

 وتتجه الأنظار أيضًا إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي ومخطط النقاط، والتي قد تعيد تشكيل التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عامي 2025 و2026. 

مؤشر الذهب والدولار 
مؤشر الذهب والدولار 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. 

 

آخر تحديث لأسعار الذهب بالصاغة اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيه للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
مؤشرات الذهب 
مؤشرات الذهب 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.
حركة مؤشر الذهب 
حركة مؤشر الذهب 

 

الاستثمار فى الذهب وتحقيق الاهداف المالية 

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق