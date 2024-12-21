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وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة خطة عمل شركات النظافة، وتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الوزير، اليوم السبت، لمدينة الشروق لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رفع كفاءة وتطوير المحور الشرقي بجانب المرور على المحور الغربي.

وتفقد وزير الإسكان، توسعة المحور الشرقي الجديد الواصل بين طريقي السويس ومدخل الإسماعيلية 3 لمدينة الشروق، لاستيعاب الحركة المرورية، موجهاً بتلافي جميع الملاحظات والانتهاء منها في أسرع وقت، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، كما قام بالمرور على المحور الغربي ومتابعة آخر ما تم من أعمال تنفيذ لمرمات الأسفلت والتوجيه باستمرار أعمال الصيانة، مؤكداً مواصلة دعم قطاع الطرق حرصاً على السلامة المرورية وتوفير شبكة طرق آمنة تيسر الانتقال بين أحياء ومناطق المدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه سيقوم بزيارة قريباً بمواقع العمل المختلفة بالمدينة لمتابعة سير العمل، موجها بإعداد دراسة مرورية متكاملة للمحور، ورفع المخلفات من الجانبين ومراجعة أعمال الإنارة، ومتابعة خطة عمل شركات النظافة، وتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق.

وخلال الجولة، مر وزير الإسكان على أحد الأحياء بالمدينة، ووجه بسرعة التعامل وصيانة إحدى العمارات السكنية بالحي، وتكثيف أعمال الزراعة ومتابعة الأعمال الجارية، وإعداد عرض كامل عن الأراضي الشاغرة بمدينة الشروق، كما تابع الوزير سير العمل بمشروع سكن مصر، ووجه بسرعة الانتهاء من العمارات المتبقية بالمشروع لتسليم المواطنين وحداتهم.

كما تفقد وزير الإسكان محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية رقم 4 بمدينة الشروق، والتي تعد من أهم الروافع بالمدينة حيث تخدم القطاع الشرقي بالكامل لمساحة 6000 فدان ويقوم برفع مياه الصرف الصحي الخام إلى محطات المعالجة الرئيسية بهدف إعادة معالجتها لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة بهدف توفير المياه النقية وقصر استخدامها للاستهلاكات المنزلية، حيث شهد الوزير عرضا لتشغيل الرافع والمولدات الخاصة بالرافع وتمت التجربة الحية بنجاح.

وتابع الوزير سير العمل بمنطقة السلام المضافة لمدينة الشروق، ووجه بدفع إجراءات التقنين وزيادة معدلات العمل بمشروعات التنمية بمناطق الامتداد بمدينة الشروق، حيث تم البدء في تمهيد المداخل والطرق الداخلية بمنطقة السلام، بجانب أعمال المرافق الأخرى بالمنطقة.

من جانبه، قال المهندس محمد السيد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم الانتهاء من رصف المرحلة الأولى بالمحور الشرقي، ضمن خطة الجهاز لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق بالمحور وذلك نظراً لزيادة الكثافات المرورية عليه.

وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال بالمرحلة الأولى للمحور الشرقي تضمنت تنفيذ طبقة أسفلتية كاملة بداية من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل مدينة بدر بطول إجمالي 3200 متر وبعرض 9 أمتار و 3 حارات مرورية، وذلك للاتجاهين، لافتاً إلى أنه يجرى العمل بالمرحلة الثانية لاستهداف بعض قطاعات الطريق التى تحتاج إلى إعادة رصف حتى مدخل السويس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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