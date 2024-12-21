وزير الزراعة يوجه بعمل 1000 مدرسة حقلية خلال 5 أشهر لدعم المزارعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، نموذجا للمدارس الحقلية حول المعاملات الزراعية الجيدة لنبات البردقوش تابعة لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بسمالوط بمحافظة المنيا.

تفقد المدارس الحقلية حول ا لمعاملات الزراعية الجيدة

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع "سيل"، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

دعم وزارة الزراعة للمزارعين بمختلف محافظات مصر

وحرص وزير الزراعة على لقاء المزارعين والمستفيدين، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم للعمل على حلها على الفور، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستظل داعمة للمزارعين بمختلف محافظات مصر، وتوصيل الدعم لهم، والاستماع إليهم، والتيسير عليهم.



وأشار فاروق إلى أن ذلك يأتي فى إطار سياسة وزارة الزراعة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتبنى التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية كمًا ونوعًا، لافتا إلى أن مشروع سيل نفذ حوالي 350 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع في مجالات: الإنتاج النباتي، الحيواني، والنباتات الطبية والعطرية.

استخدام المحسنات الطبيعية في الزراعة

وأضاف الوزير أن المدارس الحقلية التابعة للمشروع تستهدف وضع المعاملات الزراعية من استخدام المحسنات الطبيعية مثل الجبس الزراعي وتقنين استخدام الأسمدة الكيميائية مع السياسة الزراعية الذكية والهادفه لتعظيم العائد واسترداد المال للمزارع، فضلا عن تدريب عدد من الميسرين الزراعين بمناطق عمل المشروع وأصبحوا يقومون بدور المرشد الزراعي بمناطق عملهم ويستمر المشروع في تقديم المزيد من المدارس الحقلية بإستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.



ووجه وزير الزراعة بمضاعفة المدارس الحقلية للوصول إلى ١٠٠٠ مدرسة خلال ٦ شهور، فضلا عن زيادة عدد المستفيدين والميسيرين على سبيل نقل الخبرات للمزارعين.

وفي سياق متصل قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا إن القيادة السياسية والحكومة توفر جميع الإمكانيات للمحافظة من أجل تلبية طلبات الجماهير وتوفير الخدمات الشاملة لهم مع توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة مع فتح وعمل أسواق حضارية يتم فيها بيع جميع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة من أجل خدمة الأهالي مع توفير وعمل جميع المشروعات الكبيرة والصغيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وأننا جميعا فى خدمة المواطنين والوقوف على راحتهم.

وأضاف كدواني أن زيارة الوزراء يعد تشريفا للمحافظة وتلبية لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى سوف المحافظة الشهر قبل الماضى لافتتاح عدد من المشروعات لأهالى المحافظة من أجل توفير الخدمات الشاملة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.