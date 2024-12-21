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تحديث الصناعة: تمكين التصنيع محليًا يعمل يدعم القيمة المضافة الصناعية - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة: تمكين التصنيع محليًا يعمل يدعم القيمة المضافة الصناعية - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة: تمكين التصنيع محليًا يعمل يدعم القيمة المضافة الصناعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - عقد فريق عمل مركز  تحديث الصناعة  ندوة توعوية على هامش معرض "ماك تك" لاستعراض مبادرة المكون التكنولوجي والتي تدعم تعزيز نقل التكنولوجيا والابتكار وأنشطة ريادة الأعمال لزيادة المنفعة الصناعية وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة في القطاع الصناعي.

 ويأتى ذلك في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بملف تمكين التصنيع محليا والتحول الرقمي، وتم استعراض الخدمات المقدمة من خلال مبادرة المكون التكنولوجي.

 

خدمات برنامج تمكين التصنيع محليًا

 

كما تم استعراض خدمات برنامج تمكين التصنيع محليًا، والذي يساعد المصانع على الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية.

ويعمل برنامج تمكين التصنيع محليًا على دعم العمل لزيادة القيمة المضافة الصناعية والاندماج في سلسلة القيمة العالمية، ويهدف البرنامج لزيادة فرصة التكامل بين المصنعين المصريين للحد من استيراد المنتجات التي يوجد بديل لها محليا بالجودة المطلوبة ذلك لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري الترويج لفرص الاستثمار المحتملة لتعميق المنتج المحلي، من خلال توفير منصة للتكامل الصناعي بين المصنعين محليا بغرض زيادة قاعدة الموردين المحليين.

واستقبل جناح المركز خلال أيام انعقاد المعرض الدولي لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن سي إن سي والعدد الصناعية "ماك تك" عددا كبيرا من السادة الزائرين للتعرف على الخدمات الفنية التي يقدمها المركز وشروط عملية التسجيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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