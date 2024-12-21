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وزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة - أخبار كلمتك

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وزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة - أخبار كلمتك

وزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على التنسيق المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على كافة الأصعدة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التي تتطلب توفير مصدر مائي لها.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعماد كدوانيوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، في بداية زيارة تفقدية لمحافظتي بني سويف والمنيا لتفقد العديد من مشروعات الري والزراعة والتعليم وخدمة المجتمع بنطاق المحافظتين، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL.

وقال الدكتور سويلم إن كافة المشروعات التنموية، وخاصة في القطاع الزراعي لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين.. متوجها بالتحية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دورها البارز في دعم هذه المشروعات، ومؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التخطيط فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المختلفة.

ومن المقرر أن يتم اليوم تفقد أعمال تطوير الري على ترعة طرفا بمحافظة المنيا، ومحطة رفع طرفا 3، وعدد من المشروعات في مجالات الزراعة والتعليم وخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) يعد أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد منذ عام 2015 بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف المصري، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفا 40 ألف أسرة من خلال أنشطة مختلفة في مجالات التنمية الزراعية والتعليم والصحة بمحافظات: المنيا وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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