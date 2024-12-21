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إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق وتطالب بمحاسبة الجناة - أخبار كلمتك

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إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق وتطالب بمحاسبة الجناة - أخبار كلمتك

إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق وتطالب بمحاسبة الجناة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مقتل أحد الموظفين في سفارة إيران بدمشق، إثر إطلاق النار عليه من قبل جماعات مسلحة في العاصمة السورية.

الكوادر المحلية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الموظف الشهيد، السيد داود بيطرف، كان من الكوادر المحلية العاملة في السفارة الإيرانية، واستشهد يوم 15 ديسمبر الجاري، عندما أطلق المسلحون النار على سيارته في دمشق".

وقدّم بقائي “تعازيه للشعب الإيراني وأسرة الشهيد”، مشيرًا إلى أن جثمان بيطرف تم العثور عليه في الأيام الأخيرة وتم نقله إلى إيران".

وأكد بقائي مسؤولية الحكومة الانتقالية السورية عن تحديد هوية منفذي هذه الجريمة ومحاكمتهم، مشددًا على أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع القضية بجدية وعبر القنوات الدبلوماسية والدولية لضمان محاسبة الجناة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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