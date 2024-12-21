تعميم جديد مكتب الأوقاف بخصوص هذا الامر (وثيقة) - أخبار كلمتك

تعميم جديد مكتب الأوقاف بخصوص هذا الامر (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

السعودية تقوم بهذا الامر السار في المهرة - أخبار كلمتك

السعودية تقوم بهذا الامر السار في المهرة - أخبار كلمتك

مأساة إنسانية تهز تعز - أخبار كلمتك

مأساة إنسانية تهز تعز - أخبار كلمتك

«على القد».. مجلة وقاية تلقي الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه - أخبار كلمتك

«على القد».. مجلة وقاية تلقي الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه - أخبار كلمتك

تفاصيل نظام كوزن بعد الإعدادية.. يطبق على الطلاب العام المقبل - أخبار كلمتك

تفاصيل نظام كوزن بعد الإعدادية.. يطبق على الطلاب العام المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الصغرى تسجل 7 درجات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصغرى تسجل 7 درجات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الصغرى تسجل 7 درجات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتسجل الصغرى بالقاهرة 13 درجة.

الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس
الطقس

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس، غدا الأحد، والظواهر الجوية، متوقعة تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس غدا
شبورة مائية

وبنيت أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غدا، متوقعة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا الأحد 22 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 22 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 12
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 05
كاترين 15 03
الطور 23 13
طابا 19 11
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 12
مطروح 20 12
السلوم 19 09
سيوة 19 08
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 07
بني سويف 21 08
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 22 08
قنا 24 11
الأقصر 24 12
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 24 12

اقرأ أيضاً
حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد انتهاء الموجة الباردة

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.. بيان بدرجات الحرارة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ، سرعة الرياح تصل لـ 50 كم فى الساعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق