الصغرى تسجل 7 درجات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتسجل الصغرى بالقاهرة 13 درجة.

الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس، غدا الأحد، والظواهر الجوية، متوقعة تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وبنيت أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غدا، متوقعة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا الأحد 22 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 12 بنها 20 12 دمنهور 20 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 20 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 12 طنطا 20 12 دمياط 20 12 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 20 10 رفح 20 09 رأس سدر 21 10 نخل 18 05 كاترين 15 03 الطور 23 13 طابا 19 11 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 21 12 العلمين 20 12 مطروح 20 12 السلوم 19 09 سيوة 19 08 رأس غارب 23 14 الغردقة 24 14 سفاجا 23 15 مرسى علم 24 15 شلاتين 25 18 حلايب 23 19 أبو رماد 24 18 رأس حدربة 25 19 الفيوم 21 07 بني سويف 21 08 المنيا 20 08 أسيوط 20 07 سوهاج 22 08 قنا 24 11 الأقصر 24 12 أسوان 24 12 الوادي الجديد 22 09 أبو سمبل 24 12