حصاد التعليم العالي، إنجاز مصري في التصنيف العربي للجامعات 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة وإنجازات الوزارة خلال الأسبوع الماضي، حيث يعكس التقرير الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ودعم القضايا المجتمعية والتنموية.

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.

وأكد عاشور توجه الوزارة نحو تدويل المبادرة من خلال التوسع في الشراكات الدولية مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، والاستفادة من خبراتها في ربط التعليم بالصناعة، إضافة إلى تنويع الشراكات مع الجامعات الأجنبية لتحقيق أقصى استفادة من مشروعات التحالف.

على هامش مشاركته في منتدى اليونسكو 2024 للتعليم العالي في إفريقيا، اجتمع الدكتور أيمن عاشور مع جوليوس ميلي كيبيوت، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الكيني، ونائبه.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك واستعراض منظومة التعليم العالي في كلا البلدين.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، الدكتور زامبري عبد القدير، وزير التعليم العالي في ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان، السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وخلال الاجتماع، نوقشت سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل زيادة أعداد الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين.

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومختبر خلايا سرطان المبيض

شهد وزير التعليم العالي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة و"مختبر خلايا سرطان المبيض" بجامعة أكسفورد، وشركة جيرمفري، ومؤسسة كيرنج كروس الصحية. تهدف الاتفاقية إلى دعم منظومة المستشفيات الجامعية، خاصة في مجال علاج الأورام، من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مرموقة، وتوسيع البنية التحتية للمستشفيات الجامعية المتخصصة في علاج الأورام.

إدراج 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي

وأُدرجت 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، حيث تصدرت مصر الدول العربية من حيث عدد الجامعات المدرجة، بزيادة قدرها 20 جامعة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التطور المستمر في منظومة التعليم العالي.

تسلم الدكتور أيمن عاشور وثيقة استلام أول شحنة من عقار "ترايكافتا" لعلاج مرضى التليف الكيسي، بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي. سيتم تخصيص العقار للاستخدام في مركز علاج التليف الكيسي بمستشفيات جامعة عين شمس، في إطار جهود الدولة لدعم المرضى من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

خلال الاجتماع الدوري لـ المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تمت الموافقة على بدء برامج دراسية جديدة بجامعة بني سويف التكنولوجية اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2025. تشمل البرامج: تكنولوجيا التبريد والتكييف، تكنولوجيا التحكم في العمليات الصناعية، تكنولوجيا السيارات الكهربية، وتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

اجتمع الوزير مع حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم.

وأشاد الوزير بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث وشركة أتوس فارما لتحضير خام السيليمارين الدوائي من نبات شوك الجمل المصري، وهو منتج يدخل في أدوية علاج ووقاية أمراض الكبد.

اجتمع الدكتور أيمن عاشور مع فريق عمل مبادرة "تمكين"، التي تهدف إلى دعم الطلاب ذوي الهمم. وأكد الوزير حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم الجامعي لتحقيق بيئة تعليمية شاملة تضمن فرصًا متساوية لجميع الطلاب، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى من المبادرة في تحقيق أهدافها.

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