السياحة تكشف تفاصيل تعامد الشمس على المحور الرئيسى لمعابد الكرنك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - شهدت معابد الكرنك، اليوم السبت، ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي للمعابد، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسميًا، حيث توافد آلاف الزائرين من المصريين والسائحين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة علي أنغام موسيقى الهارب.

ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك

واستقبل أطفال الكشافة بزيهم الفرعوني جميع الزائرين بالورود والهدايا التذكارية وقدموا لهم بعض الفقرات الفنية المستوحاة من الفن المصري القديم.

كما قام محمود العديسي، مدير إدارة الوعي الأثري بإلقاء محاضرة عن أهمية هذه الظاهرة وعبقرية المصري القديم في ربط الحسابات الفلكية بالهندسة المعمارية وتخطيط المعابد واتجاهاتها.

براعة المصري القديم في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية

وأوضح عبدالخالق حلمي مدير عام آثار الكرنك، أن هذه الظاهرة تكشف تميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معًا، وحرصه على ذلك طوال ٢٠٠٠ عام وهي المدة التي تم استغراقها لبناء معابد الكرنك.

حيث تشرق الشمس أعلى مقصورة الزورق المقدس لأمون رع والتي شيدها الملك فيليب أرهيدايوس أخو الإسكندر الأكبر، وتتعامد على محور الكرنك الرئيسي الممتد من الشرق للغرب مخترقًا مداخل الصروح من السادس إلى الأول وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر عند ميناء الكرنك أمام واجهة المعبد الرئيسية.

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