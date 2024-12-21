مشاهير العرب - وفاة والد خالد منصور مخرج فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - رحل عن عالمنا، اليوم السبت، والد خالد منصور، مخرج فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.

ونعى المخرج خالد منصور، والده قائلًا: «الحمد لله على رحمته وحكمه وقضائه توفى أبويا حبيبى علاء الدين منصور، رجاء الدعاء له بالرحمة».

قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

دارت قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

يذكر أن فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» شارك بـ الدورة الـ81 من مهرجان فينيسا، التي انطلقت يوم 28 أغسطس واستمرت حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.