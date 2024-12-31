عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:56 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. يبحث العديد من المسلمين عن موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر2024، طبقًا لتوقيت المحافظات التابعين لها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:29

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق