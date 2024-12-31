بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:56 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. يبحث العديد من المسلمين عن موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر2024، طبقًا لتوقيت المحافظات التابعين لها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:29