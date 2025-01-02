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الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 11:46 مساءً - احتفل الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وسط أجواء من الفرح والسعادة بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وسط حضور لفيف من المخرجين والفنانين والمطربين.

وحضر حفل الزفاف ابن وابنة الفنانة مي فاروق حيث نُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف وهما يرقصا معها ويشاركانها لحظاتها السعيدة.

ابنا مي فاروق يرقصان معها في حفل زفافها من الفنان

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة ومن بينهم: «منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما والفنانة هبة عبد الحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبد الحكيم، والمطربة سوما ومحمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، ومحمد رضوان.

واحتفل الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، وللفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسي شلبي.

ابنا مي فاروق يرقصان معها في حفل زفافها من الفنان

وأعلن مي فاروق ومحمد العمروسى خطبتهما في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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