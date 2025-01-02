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الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 11:46 مساءً - قررت جهات التحقيق بنيابة الدقي الجزئية بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب بحي الدقي بالجيزة.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل حول الجثة وذلك لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وفحص السجل الإجرامي للمتهم.

وكان قسم الدقي بمحافظة الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بحي الدقي، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار سجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها، وعلى إثرها تعدى الزوج على الضحية بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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