وضعنا صعب ومحتاجينهم، الإسماعيلي يكشف آخر تطورات أزمة نقاط مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

وضعنا صعب ومحتاجينهم، الإسماعيلي يكشف آخر تطورات أزمة نقاط مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

هذا ماجناه آبي أحمد على شعبه، خبير يكشف كيف دمر سد النهضة حياة الإثيوبيين وشردهم (صور) - أخبار كلمتك

هذا ماجناه آبي أحمد على شعبه، خبير يكشف كيف دمر سد النهضة حياة الإثيوبيين وشردهم (صور) - أخبار كلمتك

صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز، والسر في أوضة النوم - أخبار كلمتك

صور توثق "مفاجآت" داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز، والسر في أوضة النوم - أخبار كلمتك

اشتباكات بين عناصر من الجيش الكوري وضباط مكتب التحقيق خلال محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

اشتباكات بين عناصر من الجيش الكوري وضباط مكتب التحقيق خلال محاولة اعتقال الرئيس المعزول - أخبار كلمتك

راشد الفارس يطرب جمهور موسم الرياض بـ "على الوسادة" (فيديو) - أخبار كلمتك

راشد الفارس يطرب جمهور موسم الرياض بـ "على الوسادة" (فيديو) - أخبار كلمتك

طن الأولين يتراجع 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

طن الأولين يتراجع 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

عسكري شجاع ومحب لـ ترامب، هوية منفذ هجوم شاحنة "تسلا" يثير حيرة الشرطة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

عسكري شجاع ومحب لـ ترامب، هوية منفذ هجوم شاحنة "تسلا" يثير حيرة الشرطة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد بالجولة الـ 20 - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد بالجولة الـ 20 - أخبار كلمتك

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا اليوم بـ 9 محافظات - أخبار كلمتك

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا اليوم بـ 9 محافظات - أخبار كلمتك

87.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

87.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

طن الأولين يتراجع 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طن الأولين يتراجع 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

طن الأولين يتراجع 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:55 صباحاً - تباين أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام اليوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الأولين نحو 1000 جنيه، مقابل استقرار سعر طن الصويا وزيت عباد الشمس المكرر والذرة.

 

<span style=
أسعار الزيت اليوم

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الزيت اليوم

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه.

 

<span style=
سعر الزيت اليوم

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

 

<span style=
سعر الزيت اليوم

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

<span style=
سعر الزيت اليوم

 

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 85 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 88.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 111 جنيها للتر.

 

<span style=
أسعار الزيت

ارتفاع سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 102.3 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

<span style=
سعر الزيت 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 105.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 125 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق