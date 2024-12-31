استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:50 صباحاً - أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن استقالة المدعي في مقاطعة كولومبيا الفدرالية ماثيو جريفز الذي كان يحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب في يناير 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، إن جريفز سيستقيل من منصبه اعتبارا من 16 يناير القادم، مضيفة أنه كان يشرف على أكبر تحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول.

يذكر أن أنصار دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتم الاقتحام في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي رفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته فيها أمام مرشح الديمقراطيين آنذاك جو بايدن.

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