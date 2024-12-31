ليلى علوي تتألق على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلمها المستريحة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:55 صباحاً - انطلق العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة”، تزامنا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي 1 يناير في سينمات الدول العربية.

ووصلت النجمة ليلى علوي بطلة الفيلم على ريد كاربت العرض الخاص المقام الحالي بكبرى مولات السادس من أكتوبر.

وسرعان ما تجمهر عدد كبير من عشاق ومعجبي النجمة ليلى علوي والتفوا حولها.

وحرص على الحضور كل من بيومي فؤاد وأحمد الشامي والفنان محمد رضوان والإعلامية بوسي شلبي.

ويأتي العمل بطولة ليلى علوي وتقدم فيه دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

تفاصيل فيلم المستريحة

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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