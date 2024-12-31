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الرياضة - 04:01 - أبرزها عمان ضد السعودية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:01 - أبرزها عمان ضد السعودية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - أبرزها عمان ضد السعودية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:01 صباحاً - تنشر الأسبوع مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 ستكون أبرزها نصف نهائي كأس الخليج العربي، بالإضافة إلى مباراة سيراميكا ضد المصري في دوري نايل.

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس الخليج العربي "خليجي 26"

عمان ضد السعودية - الساعة 4:30 - قناة الكويت الرياضية - قناة الكأس - قناة أبوظبي الرياضية

البحرين ضد الكويت - الساعة 7:45 - قناة الكويت الرياضية - قناة الكأس - قناة أبوظبي الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا ضد المصري - 3:00 م - أون تايم سبورتس

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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