الرياضة - 04:01 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعارالدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:01 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 حيث استقرت أسعار الفراخ اليوم بالأسواق المحلية وبورصة الدواجن، مسجلة نفس مستوياتها التي قد سجلتها الأسبوع الماضي دون أي تغييرات تُذكر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم بقيمة 75 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك بأسعار تراوحت ما بين مبلغ 80 و85 جنيهًا حسب المنطقة.

أما الفراخ البلدي، فقد بلغ سعر الكيلو في البورصة بقيمة 126 جنيهًا، في حين وصلت للمستهلك بأسعار تتفاوت ما بين مبلغ 126 و132 جنيهًا وذلك يكون طبقا لاختلاف المواقع الجغرافية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء، 210 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن اليوم الثلاثاء: 43 جنيها.

وصل سعر الكتكوت في شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن اليوم الثلاثاء: 41 جنيها.

بلغ سعر الكتكوت في شركة الوطنية اليوم الثلاثاء: 39.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت في شركة الوادي اليوم الثلاثاء: 35 جنيها.

أسعار البيض اليوم

تراوحت كرتونة البيض الأحمر ما بين مبلغ 160 و165 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض أسعارًا تتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فقد وصل سعر الكرتونة اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 165 و170 جنيهًا، وذلك حسبما أفادت به بورصة الدواجن وذلك في آخر تحديث لها