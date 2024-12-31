مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ونصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:35 صباحاً - تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26 التي تقام في دولة الكويت.

الدوري المصري الممتاز

سيراميكا مع المصري البورسعيدي 3 مساء - أون تايم سبورتس 1

كأس الخليج العربي - خليجي 26

السعودية مع عمان 4.30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

الكويت مع البحرين 7.45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

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