مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ونصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:35 صباحاً - تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26 التي تقام في دولة الكويت.
الدوري المصري الممتاز
سيراميكا مع المصري البورسعيدي 3 مساء - أون تايم سبورتس 1
كأس الخليج العربي - خليجي 26
السعودية مع عمان 4.30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1
الكويت مع البحرين 7.45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1
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