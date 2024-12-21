مشاهير العرب - «حياتي الحلوة».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «حياتي الحلوة».

وشارك رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لأغنية «حياتي الحلوة»، مشيرا إلى موعد طرحها قائلا: «حياتي الحلوة ميعادنا يوم 30 إن شاء الله يا رب سنة 25 تبقى سنة خير وحب».

آخر أعمال رامي جمال

وكانت آخر أعمال رامي طرحه لأغنية «ولا بفتكرك» الذي أطلقها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: محمدي، توزيع ومكس وماستر: أحمد أمين.

وتضمنت كلمات أغنية «ولا بفتكرك» لـ رامي جمال الآتي: «بالنسبة لي كلامك عني اللي أكيد افترا وتجني، عامل زي النكتة البايخة ما ضحكناش، بالنسبة لي رأيك فيّ عامل كده زي الأغنية، اللي بنقفلها من النص وما نعيدهاش، ولا بفتكرك، ولا بعاديك، ولا أصلاً بتكلم عنك من بعديك، خليك كده بتقل في عيني وعين الناس، كمل وأوعى تقرب ثاني الله يخليك، ولا بفتكرك، ولا بعاديك، ولا أصلاً بتكلم عنك من بعديك، خليك كده بتقل في عيني وعين الناس، كمل وأوعى تقرب ثاني الله يخليك، ولا في عشرة ما بيننا صاينها».