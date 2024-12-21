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مشاهير العرب - محمد رمضان يرصد 5 ملايين جنيها مكافأة لمن يعرف أغنيته الجديدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد رمضان يرصد 5 ملايين جنيها مكافأة لمن يعرف أغنيته الجديدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رمضان يرصد 5 ملايين جنيها مكافأة لمن يعرف أغنيته الجديدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا بين جمهوره، بعد إعلانه عن مكافأة قدرها 5 ملايين جنيهًا، لمن يتمكن من معرفة الأغنية التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 مليون جنيه»، في إشارة إلى الشركة راعية الإعلان التي قدم لها حملة إعلانية مؤخرا.

محمد رمضان

أبرز أعمال محمد رمضان

ومؤخرا طرح الفنان محمد ر مضان، أغنية «كبير بلد» عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وتقول كلمات أغنية «كبير بلد»:

«اسد أسد اخوك آه

يثير جدل يدور شغب

أسد يا زميلي اه

كبير بلد يا خيول سبق

على القمة دايمًا في إيدي سيفي

والخطوة ثابته طموحي أعلى

مهزنيش كلام ولاد أبالسة رزق الهبل على المجانين سعادتك

دماغي سابقة اسمي ماركة

صغيرين ميعملوش عتاولة

عامل كمين بجد مش هزاولك

مش شايفكوا بجد مفيش منافسة

عندما أتيت أنا

الساحة أنا ولعتها كلها كلها

حاولوا يقلدوني عشان يعدوا

عارف إني كده كده كده عاجبه

وعندي كتير لسه يضايقه

بلاش تقاوحوا وتعاندوا

خدوا فيتامين عشان تسدوا

صعب الأسطورة تستفزه أنا بنجح واأنتوا تجزوا

ثقة في الله نجاح كده على طول

أسد أسد اخوك آه

يثير جدل يدور شغب

أسد يا زميلي اه

كبير بلد يا خيول سبق

عندما أتيت أنا

الساحة أنا ولعتها كلها كلها

لما أقول الكلمة تمشي زي التاكس

أنت عامل فيها نينجا أنا عامل سكس باكس

الأول موعدكش

التانية متسلك

تالت مرة صغرت في نظري

أنا مشوفتكش

طب ذنبه على جنبه جاي يضيع وقتي روحت قالبه

باب الحنية هنا انا قفلته أخوك تقيل ومش شبهكوا

أسد أسد اخوك آه

يثير جدل يدور شغب

اسد يا زميلي اه

كبير بلد يا خيول سبق».

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، غاب عن تكريمه بجائزة أفضل ممثل للجمهور، في مهرجان الأفضل بدروته العاشرة، الذي أقيم بالأمس في مركز المنارة للمؤتمرات، تحت رئاسة الفنان محمد قابيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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