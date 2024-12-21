مسلسل جديد لجمال سليمان يكشف ما يدور داخل سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - قال الفنان جمال سليمان إن لديه مسلسلا من المفترض تصويره خلال الفترة المقبلة ، بعنوان “صيدنايا” مشيرا إلى أنه بدأ كتابته منذ عام قبل سقوط نظام بشار، وانتهى من كتابته منذ ٣ أشهر وتدور أحداثه حوّل ما يدور داخل هذا السجن.

ندوة جمال سليمان فى نقابة الصحفيين



وأضاف جمال سليمان خلال ندوته بنقابة الصحفيين أن هناك أعمالا فنية سورية تلعب الدور السياسي بشكل سلبي والبعض الآخر بشكل إيجابي، ويزعجني كثيرا أن هناك الكثير من زملائي كانوا يرون أن بشار الأسد رئيسا جيدا ومظلوما، هذا الأمر كان يزعجني كثيرا ويؤلمني.

وقال خلال كلمته بالندوة من الصعب أن تعيش المجتمعات بلا فن، والفن السوري ذو تاريخ عريق، وأتمني أن المناخ القادم يسمح لسوريا بأن تتقدم فنيا وفي جميع المجالات.

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