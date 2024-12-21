الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة - أخبار كلمتك

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة - أخبار كلمتك

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس - أخبار كلمتك

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس - أخبار كلمتك

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش - أخبار كلمتك

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري - أخبار كلمتك

وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة - أخبار كلمتك

وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مسلسل جديد لجمال سليمان يكشف ما يدور داخل سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسلسل جديد لجمال سليمان يكشف ما يدور داخل سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

مسلسل جديد لجمال سليمان يكشف ما يدور داخل سجن صيدنايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - قال الفنان جمال سليمان إن لديه مسلسلا من المفترض تصويره خلال الفترة المقبلة ، بعنوان “صيدنايا” مشيرا إلى أنه بدأ كتابته منذ عام قبل سقوط  نظام بشار، وانتهى من كتابته منذ ٣ أشهر وتدور أحداثه حوّل ما يدور داخل هذا السجن.

2fbb261144.jpg
f8e549ea35.jpg
e8f641287e.jpg

ندوة جمال سليمان فى نقابة الصحفيين


وأضاف جمال سليمان خلال ندوته بنقابة الصحفيين أن هناك أعمالا فنية سورية تلعب الدور السياسي بشكل سلبي والبعض الآخر بشكل إيجابي، ويزعجني كثيرا أن هناك الكثير من زملائي كانوا يرون أن بشار الأسد رئيسا جيدا ومظلوما، هذا الأمر كان يزعجني كثيرا ويؤلمني.

 

وقال خلال كلمته بالندوة  من الصعب أن تعيش المجتمعات بلا  فن، والفن السوري ذو تاريخ عريق،  وأتمني أن المناخ القادم يسمح لسوريا بأن تتقدم فنيا وفي جميع المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إليسا: شعرت بالحب بكل كلمة في حفل العيد الوطني للبحرين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق