الرياضة - 03:41 - أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:41 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية قالت الأرصاد هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء الأرصاد تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قالت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 09

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 18 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 17 09

دمياط 18 10

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 18 07

رفح 17 07

رأس سدر 21 09

نخل 16 02

كاترين 10 01-

الطور 18 09

طابا 17 06

شرم الشيخ 20 13

الإسكندرية 18 11

العلمين 17 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 17 04

رأس غارب 20 11

الغردقة 21 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 13

شلاتين 24 14

حلايب 22 15

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 18 08

بني سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 17 06

سوهاج 19 08

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 20 09

الوادي الجديد 19 07

أبوسمبل 20 10