الرياضة - 06:41 - قيادي بحماس: اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قد يرى النور قبل نهاية العام الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن قيادي في حركة «حماس»، اليوم السبت، أن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار سيقضي بوقف الحرب تدريجيًا والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف القيادي بحماس: «اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب، ويمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الجاري إذا لم يعطله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وتابع قيادي حماس: «هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق»، معقبًا: «تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين».