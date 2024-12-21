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الرياضة - 06:41 - قيادي بحماس: اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قد يرى النور قبل نهاية العام الجاري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:41 - قيادي بحماس: اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قد يرى النور قبل نهاية العام الجاري - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:41 - قيادي بحماس: اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قد يرى النور قبل نهاية العام الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن قيادي في حركة «حماس»، اليوم السبت، أن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار سيقضي بوقف الحرب تدريجيًا والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف القيادي بحماس: «اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب، ويمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الجاري إذا لم يعطله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وتابع قيادي حماس: «هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق»، معقبًا: «تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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