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خبيرة أبراج: 2025 عام الحيرة لـ "هنا الزاهد" وهذا مصير زواجها - أخبار كلمتك

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خبيرة أبراج: 2025 عام الحيرة لـ "هنا الزاهد" وهذا مصير زواجها - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج: 2025 عام الحيرة لـ "هنا الزاهد" وهذا مصير زواجها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - دائمًا ما ننشغل بالتفكير في المستقبل وما يخبأه القدر من تقلبات ومفاجآت الجيدة منها والمقلقة، ويتمنى الشخص لو تم اطلاعه على تفاصيل حياته المستقبلية التي لم يعشها بعد، ومعرفة الأمور المستقبلية لأخذها فى الاعتبار، وهو الحال الذي دفع عددا من الفنانين للاهتمام بقراءة الطالع… وتزامنًا مع قدوم العام الجديد تستعرض “كلمتك” التوقعات الفلكية لعدد من نجوم ونجمات الفن.. وستكون البداية بتوقعات عام 2025 للفنانة هنا الزاهد التي قدمت مؤخرًا سلسلة من الأعمال الناجحة التي خطفت الأنظار.

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وبحسب كلمات  خبيرة الأبراج عبير فؤاد فتقول عن “هنا الزاهد” أنه في عام 2025 تشعر بحيرة، وتشعر أيضا بثقل المسئوليات المهنية، وقد تكون مطالبة باختيار عمل فني أو اتخاذ موقف محدد، وتجد في ذلك صعوبة لدرجة شعورها بفقدان اتزانها النفسي.

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تابعت عبير فؤاد: كذلك ستتردد في اتخاذ قرار زواج خلال عام 2025.. ومن المهم أن تحدد أولوياتها لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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 الفنانة هنا الزاهد


 وهنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014، ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على اخواتك ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة. كما قدمت البطولة المطلقة فى الدراما التليفزيونية بمسلسلي حلوة الدنيا سكر وسيب وأنا أسيب وغيرها من الاعمال الناجحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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