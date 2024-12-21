مشاهير العرب - «الحرب العالمية».. المطرب «أبو» يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - طرح الفنان «أبو» أحدث أعماله الغنائية بعنوان «الحرب العالمية» (Video Lyrics)، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إضافة إلى مختلف المنصات الموسيقية.

وتدور فكرة أغنية «الحرب العالمية» لـ «أبو»، حول الحب في إطار من الفانتازيا، حيث تقول فى كلماتها: «بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة ما بين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية»، والأغنية من كلمات أبو ومحمد شافعي، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا منير ماهر.

آخر أعمال أبو

مؤخرا طرح المطرب المطرب «أبو»، أغنية تحمل اسم «كدابين» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الحب الماضي.

أغنية كدابين لـ أبو، من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وروبرت كمال.

جاءت كلمات الأغنية: «بتحب مين دول كدابين، خدت القلم طب بالشفا، الكل لما لما لقاك حزين، سابك دي خلق مزيفة، ياللي انت كنت في حزنهم، تزعل وتحزن قبلهم، فالفرح كنت تودهم، واحتاجتهم كله اختفى، بتحب مين دول كدابين، خدت القلم طب بالشفا، الكل لما لما لقاك حزين، سابك دي خلق مزيفة، ياللي انت كنت في حزنهم، تزعل وتحزن قبلهم، فالفرح كنت تودهم، واحتاجتهم كله اختفى».