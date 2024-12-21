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التضامن: منح السيدات فرصة في التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

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التضامن: منح السيدات فرصة في التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

التضامن: منح السيدات فرصة في التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - وفرت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة.

وأكدت أنه سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت فتح باب التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، وحتي 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com، بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.

كما اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعى ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

حج الجمعيات الأهلية

شروط الترشح للإشراف

يشترط في المرشح للإشراف أن يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019.

وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية.

اجتياز الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج.

ألا يزيد سن المرشحين الجدد عن 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة عن 60 عاما، ويحسب السن في 30 يونيو 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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