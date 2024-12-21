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مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات في حادث تصادم مروع بالبرازيل (صور) - أخبار كلمتك

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مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات في حادث تصادم مروع بالبرازيل (صور) - أخبار كلمتك

مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات في حادث تصادم مروع بالبرازيل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - قالت إدارة الإطفاء في البرازيل إن حافلة مكتظة بالركاب اصطدمت بشاحنة واشتعلت فيها النيران اليوم السبت، ما أدى إلى مصرع 22 شخصا على الأقل.

 

اصطدام حافلة بشاحنة في البرازيل

 

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وانفجر إطار الحافلة التي كانت تقل 45 راكبا وفقا لـ"رويترز"، وفقد السائق السيطرة على عجلة القيادة لتصطدم بشاحنة محملة وقادمة من الاتجاه المقابل عند الساعة الرابعة  على طريق سريع رئيسي بالقرب من بلدة تيوفيلو أوتوني في ولاية ميناس جيرايس.

 

عدد ضحايا حادث التصادم في البرازيل

وقال رجال الإطفاء  في البرازيل إنهم أنقذوا 13 راكبا من الحافلة، ونجا 3 ركاب من سيارة اصطدمت أيضا وحوصرت تحت الشاحنة.

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وذكر رجل ألونسو فييرا جونيور في مقطع مصور نشرته الإدارة "استخرج رجال الإطفاء 22 جثة من الحافلة ويجري استخراج  المزيد من القتلى" وفق تعبيره.

وقال إن هناك حاجة إلى رافعة للوصول إلى جزء آخر من الحافلة يوجد به المزيد من القتلى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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