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إنريكي يطيح بثنائي بارز خارج باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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إنريكي يطيح بثنائي بارز خارج باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنريكي يطيح بثنائي بارز خارج باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - منح الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، إدارة النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن اسمين بارزين في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

مواني وسكرينيار خارج باريس سان جيرمان بفرمان إنريكي 

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن رحيل راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي بات شبه محسوم.

وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع "إكس" اليوم السبت: "الإدارة الباريسية جاهزة للتفاوض على رحيل مواني، وأيضا المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، ولكن بالشروط الخاصة للاعبين".

من جانبه، أشار مراسل شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية إلى أن كولو مواني مطلوب من أندية إنجليزية وألمانية، إضافة إلى موناكو الفرنسي.

وانضم  مواني لصفوف باريس في صيف العام الماضي 2023 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل أكثر من 90 مليون يورو.

سكرينيار على رادار جالطة سراي

أما سكرينيار فقد انضم بصفقة انتقال حر قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح مراسل شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي جلطة سراي التركي يتفاوض حاليا لضم سكرينيار في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد اللاعبين مع النادي الباريسي في صيف 2028، ولكنهما خرجا تماما من حسابات إنريكي.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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