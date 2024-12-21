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الرياضة - 12:01 - الرئيس الألماني: نتضامن مع ضحايا حادث ماجديبورج وأسرهم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - الرئيس الألماني: نتضامن مع ضحايا حادث ماجديبورج وأسرهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - الرئيس الألماني: نتضامن مع ضحايا حادث ماجديبورج وأسرهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - أعرب الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، عن انزعاجه بشأن حادث ماجديبورج، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الرئيس الألماني تضامنه مع ضحايا حادث ماجديبورج وأسرهم.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وقوف المجلس إلى جانب ألمانيا بعد الحادث المروع في مدينة ماجديبورج.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الألماني، حادث ماجديبورج مأساة مروعة.

وأكد رئيس الوزراء الألماني أن منفذ الحادث تصرف بمفرده ولا أرى التهديد مستمرا.

وأشار إلى أنه لا يمكننا استبعاد مزيد من الوفيات بسبب الإصابات الخطيرة.

حادث مدينة مجدبورج شرق ألمانيا

ومساء اليوم الجمعة، اقتحمت سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا، وهو من أهم الأسواق في أوروبا كلها لهدايا أعياد الميلاد.وأعلن الإسعاف الألماني، عن إصابة نحو 90 شخصا في اصطدام سيارة بزوار بسوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج. بحسب «القاهرة الإخبارية».

ودهست السيارة بعض المواطنين الألمانيين هناك، وحتى الآن لم يتم التعرف على دوافع الفاعل أو على آخر التطوّرات في هذا الحادث، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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