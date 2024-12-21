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مشاهير العرب - إلهام شاهين تكشف عن سر جمالها بعد تخطي سن الـ 63.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين تكشف عن سر جمالها بعد تخطي سن الـ 63.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين تكشف عن سر جمالها بعد تخطي سن الـ 63.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - أعربت النجمة الكبيرة إلهام شاهين عن سعادتها بأن فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، فيلمًا مصريًا، كما أن عددًا كبيرًا من الأفلام المصرية كانت مشاركة ضمن فعاليات المهرجان.

وأضافت إلهام شاهين، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت سعيدة جدًا بتكريم النجمة منى زكي، بحفل افتتاح المهرجان، قائلة: «مبسوطة بتكريم الفنانة المصرية منى زكي، منى دي بمثابة بنتي وأختي الصغيرة، وبموت فيها».

وتابعت إلهام شاهين، قائلة: «منى زكي ظهرت معايا في بدايتها بمسلسل (نصف ربيع الآخر)، وبعدين أول فيلم في حياتها كان (القتل اللذيذ) كنا مع بعض، مع أشرف فهمي، وفرحانه ليها جدًا».

وكشفت إلهام شاهين عن سر جمالها والحفاظ على رشاقتها، حيث قامت باتباع نظام غذائي صحي من أجل إنقاص وزنها فقط، قائلة: «شوية خسسان بس».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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