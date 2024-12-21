بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الفنان سامح الطويل يقيم معرض "اضطراب" بمركز الجزيرة للفنون الأحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفنان سامح الطويل يقيم معرض "اضطراب" بمركز الجزيرة للفنون الأحد - أخبار كلمتك

الفنان سامح الطويل يقيم معرض "اضطراب" بمركز الجزيرة للفنون الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش، العرض البصري المنتظر للفنان سامح الطويل "اضطراب"، يوم الأحد 22  ديسمبر 2024 في تمام السادسة مساءً بمركز الجزيرة للفنون ومتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، في حضور لفيف من الفنانين.

547c7c76de.jpg

أعمال الطويل تدعو الجمهور إلى استكشاف الحدود المائعة بين الثنائيات

ويقول الدكتور وليد قانوش: إن المنطق البصري لدى الفنان سامح الطويل يأخذ تفاعلات متعددة الجوانب وتثمره ارتباطه وشغفه بالثقافة المعاصرة وتحولاتها المتسارعة كانعكاس طبيعي للمتغيرات السياسية والمجتمعية والبيئية والاقتصادية وما شابه. 

 

هنا يأتي دوره كفنان واعٍ له حساباته الخاصة حول دوره ودور الفن الذي لا يقتصر عنده في التعبير فقط ولكن للتأثير أيضًا، ووجد ضالته في الوسائط المتعددة التي أمدته ببناء لغوى وتشكيلي يتجاوز المكان والزمان وخلق واقع تصوري محاكى وتخيلي في آنٍ واحد بشأن ما يطرحه من قضايا".

c084d348bd.jpg
de22102b66.jpg

من جانبها ذكرت سحر البحيري منسقة العرض: " يجسّد النهج الفني للطويل منهجية متعددة المجالات، حيث يدمج بين الرسم والتشكيل والفن الرقمي والموسيقى المفاهيمية وفن الأداء والأعمال التركيبية... تدعو أعمال الطويل الجمهور إلى استكشاف الحدود المائعة بين الثنائيات – هنا وهناك، الذات والآخر، الفوضى والنظام – وتشجع على التأمل في كيفية تشكيل المقاربات متعددة الأبعاد للتجارب الشخصية والجمعية.

ويقدم معرض "اضطراب" منصة للنقاش حول تعقيدات الحياة العصرية وإمكانية النمو والتحول وسط الفوضى. إنه معرض ملائم جاء في الوقت الملائم ووثيق الصلة بالقضايا العالمية المعاصرة ويقدم منظورًا مفعمًا بالأمل حول الإمكانيات التي يمكن أن تنبثق عن الاضطرابات.

b6d164a49c.jpg

برنامج معرض اضطراب

يقام معرض اضطراب للفنان سامح الطويل يوم 22 ديسمبر بمركز الجزيرة للفنون، ويكون جدول المعرض كالآتي:

18:00 –  الافتتاح والكلمات 

19:00 – عرض حي " فوضى " في القاعة الرئيسية لمتحف الخزف الإسلامي

19:30 –  جولة داخل المعرض

25.12.2024

18:30 –  أداء حي " مستعد للرحيل "

19:00 –  حفل توقيع ومناقشة كتاب “سامح الطويل.. دراسة تحليلية نقدية (مونوغراف)" بقلم الناقدة فاطمة علي

02.01.2025 
18:30 – عرض أدائي حي "خارج الصندوق".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق