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مشاهير العرب - محمد فراج: «أسعد لحظات حياتي لما بمثل مع منى زكي».. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد فراج: «أسعد لحظات حياتي لما بمثل مع منى زكي».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد فراج: «أسعد لحظات حياتي لما بمثل مع منى زكي».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:26 صباحاً - أكد الفنان محمد فراج على أن أسعد لحظات حياته عندما يتعاون مع الفنانة منى زكي، في أي عمل فنّي سواء سينما أو تليفزيون.

وتحدث محمد فراج، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، عن مشاركة فيلم «رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي ضمن فعاليات مهرجان أوسكار السينمائي، متمنيًا أن يكون خير سفير للسنيما المصرية.

وأضاف محمد فراج عن تعاونه مع منى زكي، قائلاً: «أنا بعشق منى زكي كإنسانة جدًا، لأنها تمتلك الكثير من المشاعر والاحاسيس والفكر المتحضر الجميل، وبتساند المجتمع وبتساند المرأة، وبتناقش مشاكل المراة الحقيقية، وليس مواضيع ساذجة، بالإضافة إلى موهبتها الله أكبر عليها، ومن أكتر لحظات حياتي استمتاعًا لما بمثل مع منى زكي».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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