مشاهير العرب - أمير المصري عن تكريم منى زكي: تستاهل الدعم والنجاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:26 صباحاً - هنأ الفنان أمير المصري، منى زكي، على تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، موضحا تستحق كل الدعم والنجاح الذي تعيشه.

وعبر خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادته لتواجده بمهرجان البحر الأحمر السينمائي..

وقال الفنان أمير المصري إن هناك 3 أفلام له في العام المقبل 2025، أولها سيف 67، وفيلم جاينز، وفيلم آخر، مع فنانين أجانب.