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مشاهير العرب - سيلينا جوميز تعلن عن خطوبتها من المنتج بيني بلانكو |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سيلينا جوميز تعلن عن خطوبتها من المنتج بيني بلانكو |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيلينا جوميز تعلن عن خطوبتها من المنتج بيني بلانكو |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن خطوبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وشاركت سيلينا جوميز، صورا لخاتم الخطوبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «إلى الأبد يبدأ الآن».

سيلينا جوميز و بيني بلانكو

وخلال الفترة الماضية، دافعت الفنانة سيلينا جوميز صاحبة 30 عامًا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو صاحب 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

سيلينا جوميز وبيني بلانكو

جاء ذلك من خلال نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، «إنستجرام»، وأرفقتها بتعليق قائلة: «إنه أفضل شيء حدث في حياتي».

بدأت علاقة سيلينا جوميز وبيني بلانكو بشكل مهني لأول مرة في 2015، عندما عملت معه لأول مرة في ألبوم سيلينا جوميز «Revival» في عدة أغاني، وتكرر التعاون بينهما ذلك في عدة أعمال غنائية حتى آخر أغنية أصدرتها سيلينا جوميز "Single Soon" هذا العام، وتوطدت علاقتهما في الأشهر الأخيرة، حيث شوهد بيني بلانكو في حفل تابع لمؤسسة سيلينا جوميز، كما قامت بالترويج لكتابه الجديد عن الطبخ في شهر نوفمبر الماضي، وأشادت به قائلة: «أحد الكتب المفضلة لدي هو إصدار كتاب الطبخ»، وذلك قبل أن تكشف عن علاقتها العاطفية به في شهر ديسمبر الماضي.

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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