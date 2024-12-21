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الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال لمنتخب اليد في بطولة العالم - أخبار كلمتك

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الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال لمنتخب اليد في بطولة العالم - أخبار كلمتك

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال لمنتخب اليد في بطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:55 صباحاً - استقر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تعيين الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، ليتولى منصب مخطط الأحمال للمنتخب الوطني لكرة اليد في الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس باستور.

ومن المقرر أن يتولى ماريو تومليانوفيتش المنصب خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها بداية من 14 يناير المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وبدأ ماريو تومليانوفيتش مشواره مع المنتخب بداية من التدريب الذي أقيم أمس الجمعة في المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك بالتنسيق بين إدارة اتحاد اليد وإدارة نادي الزمالك، حيث يتولى منصب مخطط الأحمال بنادي الزمالك.

وتقام بطولة العالم للرجال 2025 بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير من العام المقبل.

ويشارك 32 منتخبًا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في كرواتيا.

وجاءت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد كالآتي:
المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا.
المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس.
المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت.
المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا.
المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا.
المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي.
المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي.
المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين - البحرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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